Le Premier ministre israélien Netanyahou et le Président américain Biden ont rencontré hier (jeudi) à Washington des familles d’otages américains détenus par le Hamas.

Etaient présentes les familles Siegel, Alexander, Dekel-Chen, Naftali, Neutra, Goldberg-Polin et Chen.

A l’issue de la rencontre, les familles d’otages ont expliqué qu’elles étaient beaucoup plus optimistes après avoir entendu le Premier ministre israélien et le Président américain leur présenter les avancées dans les négociations et leur détermination à faire aboutir un accord.