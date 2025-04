Le cabinet du Premier ministre a publié ce soir (mardi) un communiqué relatif à l’une des accusations portées par Ronen Bar à son encontre: celle selon laquelle il aurait été sollicité par Netanyahou pour utiliser les outils à disposition du Shin Bet afin de s’en prendre à des manifestants contre le gouvernement.

»Encore un mensonge de Ronen Bar », peut-on lire dans le communiqué, »Il affirme dans une déclaration sous serment que le Premier ministre lui aurait demandé, le 7 mars 2023, de rester seul avec lui à la fin d’une réunion afin de lui demander de nuire à Gonen Ben Itshak (un des meneurs de la protestation contre le gouvernement). Or, le procès-verbal montre exactement le contraire : c’est Ronen Bar lui-même qui a demandé à rester en tête-à-tête avec le Premier ministre après la réunion — et non l’inverse, comme il l’a prétendu dans le document qu’il a transmis au tribunal. Le Premier ministre n’a jamais demandé de s’en prendre à des militants de la contestation, mais a simplement exigé du chef du Shin Bet ce qui va de soi : remplir son devoir envers tous ceux qui transgressent la loi, menacent sa vie et celle de sa famille, ou franchissent les barrières imposées par le dispositif de sécurité ».