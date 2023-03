Le Premier ministre Binyamin Netanyahou est attendu à Londres au 10 Downing Street, pour un entretien avec son homologue britannique, Rishi Sunak.

Netanyahou devait déjà décoller hier dans la journée mais les événements politiques en Israël l’ont contraint à différer son départ. C’est donc après avoir prononcé son discours à la nation, hier soir, qu’il a pris la route pour l’aéroport.

Dans l’entourage du Premier ministre, on explique que les discussions entre les deux leaders tourneront essentiellement autour de la question iranienne et de la nécessité de composer un front international homogène dans le but de stopper le programme nucléaire.

Ils parleront aussi du renforcement des liens stratégiques entre Israël et la Grande-Bretagne et de l’intensification de la coopération sécuritaire et dans le domaine des renseignements. Ils évoqueront également les événements sur la scène internationale comme la guerre en Ukraine et les différents développements au Moyen-Orient.

La réforme judiciaire en Israël n’est pas prévue au menu des discussions mais certains responsables britanniques estiment que le sujet sera forcément évoqué: »Sunak fera part de ses inquiétudes » concernant la composition du gouvernement israélien. Néanmoins, contrairement à ce qui s’était passé avec le Chancelier allemand, aucune déclaration publique ne devrait avoir lieu sur ce thème à Londres.

Puis, Netanyahou rencontrera la ministre britannique de la Sécurité intérieure pour discuter de la lutte contre le terrorisme global.

Depuis quelques jours, des mouvements de protestation contre la venue de Netanyahou à Londres sont en train de s’organiser en incitant, en particulier, les Israéliens installés dans la capitale britannique à manifester.