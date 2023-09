Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, et son épouse Sarah, se sont envolés pour Chypre aujourd’hui (dimanche) pour une visite officielle.

Netanyahou a été reçu par le Président chypriote, Nikos Christodoulides, au palais présidentiel.

A l’issue de leur entretien, le Premier ministre israélien a déclaré: “Merci, Monsieur le Président, mon ami Nikos. Je dois vous dire que lorsque je dis « mon ami », ce n’est pas juste une façon de parler. Il existe une amitié profonde, à la fois personnelle, et entre nos nations, qui est réelle”.

Au menu des discussions, se trouvaient le gaz mais aussi l’achat par la Chypre, Israël et la Grèce d’un avion bombardier d’eau, Supertanker, afin de mettre en commun les efforts dans la lutte contre les incendies, notamment en raison des changements climatiques.

Dans le domaine du gaz, Israël étudie diverses alternatives pour exporter du gaz vers l’Europe, notamment l’exportation de gaz via Chypre. En outre, Netanyahu a transmis le message selon lequel le rapprochement entre Israël et la Turquie ne se fera pas au détriment des relations entre Chypre et la Grèce.

Enfin, les deux leaders ont évoqué l’idée d’un corridor Asie-Moyen-Orient-Europe. ”Cela se produira dans le cadre de l’extension des accords d’Abraham, et d’une possible normalisation avec d’autres pays de la région”, a déclaré Netanyahou avant de poursuivre: ”’Je suis convaincu que nous aurons un couloir qui pourrait traverser Israël, de l’Asie à l’Europe, depuis la péninsule arabique, en passant par Israël et Chypre. C’est le chemin le plus court. C’est l’itinéraire le plus sûr. C’est l’itinéraire le plus économique”.