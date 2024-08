Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est rendu ce mercredi à la frontière nord. A son arrivée au siège du Commandement Nord, il a entendu le compte-rendu du général Ouri Gordin, qui lui a donné des précisions sur les dommages importants causés par Tsahal au Hezbollah dans le cadre de l’attaque préventive visant à éliminer la menace contre l’organisation terroriste, qui a été menée dans la nuit de samedi à dimanche.

Par la suite, le Premier ministre s’est rendu dans un kibboutz de Haute-Galilée où il a rencontré plusieurs officiers et des combattants de Tsahal.

Netanyahou a ensuite déclaré : « Je suis ici, à la frontière libanaise, avec le chef du commandement Nord, nos officiers et nos soldats, qui font un excellent travail. Il y a quelques jours, nous avons déjoué une attaque surprise du Hezbollah contre l’État d’Israël. Nous avons détruit des milliers de roquettes à courte portée visant la Galilée et le Golan. Et je répète – des milliers de roquettes. Nous avons détourné tous les drones qui étaient dirigés vers l’État d’Israël, la Galilée et le centre, et ils ont été détruits. C’est un grand succès, mais ce n’est pas suffisant. Au contraire, je dis une vérité très simple en affirmant que ce n’est pas fini ».

Il a ajouté : « Ce ne sera fini que lorsque nous pourrons rétablir la sécurité et lorsque les habitants pourront rentrer chez eux en toute sécurité. Ce n’est pas une proclamation, ce n’est pas un slogan – c’est un objectif national de premier ordre. Nous nous engageons à y parvenir – et nous y parviendrons également, avec votre aide et avec l’aide de Dieu. Merci ».