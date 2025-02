Le Premier ministre Binyamin Netanyahou doit s’envoler ce dimanche matin pour Washington pour y rencontrer le nouveau président américain Donald Trump. Au cours de leurs entretiens, les deux hommes discuteront de la situation à Gaza, de la question des otages, de la gestion de toutes les composantes de l’axe iranien et d’autres sujets primordiaux. Ils débattront en particulier des négociations sur la deuxième phase de l’accord pour la restitution des otages que le Hamas détient toujours.

Avant de monter dans l’avion, Netanyahou a tenu à souligner qu’il était le premier dirigeant étranger à être invité à la Maison Blanche, ce qui attestait des liens entre les deux pays. Il a ajouté : « Je sais que lors des réunions, nous discuterons des questions cruciales – le Hamas, le retour des otages et l’axe iranien qui menace le monde entier. »

Et de préciser : « En travaillant ensemble, nous serons en mesure de changer le Moyen-Orient, de renforcer la sécurité d’Israël, d’élargir les accords et d’apporter la paix en position de force ». En Israël, on tient à connaître notamment les positions du nouveau président à l’égard de l’Iran ».

Netanyahou a encore indiqué : « Je me rends maintenant à Washington pour une réunion très importante avec le président Trump. Le fait qu’il s’agisse de sa première rencontre avec le dirigeant d’un pays étranger depuis son investiture revêt une grande importance pour l’État d’Israël. Tout d’abord, elle témoigne de la force de l’alliance entre Israël et les États-Unis. Deuxièmement, cela témoigne aussi de la force du lien qui nous unit ; Une connexion qui a déjà apporté de grandes choses pour l’État d’Israël et la région, et qui a également abouti aux accords de paix historiques entre Israël et quatre pays arabes – les accords d’Abraham que le président Trump a dirigés ».

Netanyahou est accompagné, pour ce voyage, du ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, de son conseiller politique Ofir Falk, du responsable du dossier des otages, Gal Hirsch, et de la directrice générale par intérim du bureau du Premier ministre, Drorit Steinmitz. Deux médecins font également partie de la délégation.

Au cours de son séjour aux Etats-Unis, Netanyahou doit rencontrer également le secrétaire d’Etat à la Défense Pete Hegseth, le conseiller à la Sécurité nationale Mike Waltz, le président de la Chambre des Représentants Mike Johnson, le chef de la majorité républicaine au Sénat John Thune et le sénateur Lindsey Graham.

Le Premier ministre a déclaré qu’il avait convenu avec l’envoyé du président Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, que la deuxième phase des négociations sur l’accord sur les otages commencerait lors de leur rencontre à Washington ce lundi.

Le bureau du Premier ministre a indiqué que Witkoff s’entretiendrait au cours de la semaine avec le Premier ministre qatari et de hauts représentants égyptiens. Par la suite, il discutera avec Netanyahou des mesures à prendre pour faire avancer les négociations.