De manière exceptionnelle, le conseil des ministres s’est tenu aujourd’hui (mardi) et à Nahariya et non à Jérusalem.

En réunissant les ministres au nord d’Israël, une semaine après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban, le Premier ministre voulait envoyer un message: ”Nous sommes venus transmettre un message clair: nous avons un devoir envers le nord, nous admirons la solidité des habitants et des dirigeants, nous nous engageons à ramener les habitants chez eux en sécurité”.

Netanyahou a ajouté: ”Nous nous engageons à ramener le nord à ce qu’il était et même plus encore. Nous voulons un nord qui vit, dynamique, avec des localités restaurées, des entreprises, du tourisme et au-delà de ce qui existait avant. C’est pourquoi le gouvernement travaille actuellement sur un programme global qui sera prochainement présenté dans lequel figure aussi la ville de Nahariya. Nous ramènerons le calme et la sécurité dans le nord et nous le faisons grâce à la solidité et à la résilience nationale dont ont fait preuve les habitants du nord. C’est ce qui nous a permis de mener la guerre de manière agressive et réfléchie et d’obtenir de grands succès sur le champ de bataille”.

Le Premier ministre a précisé: ”Pour le moment, nous sommes dans une période de cessez-le-feu, et je souligne – cessez-le-feu et non la fin de la guerre. Nous avons un objectif clair, celui de ramener les habitants, de restaurer le nord. Nous garantirons l’application du cessez-le-feu avec une main de fer, nous agissons contre toute violation, de la plus légère à la plus grave. Hier, il y a eu une violation, en réponse nous avons attaqué plus de 20 cibles à travers le Liban. Nous sommes tenus par le cessez-le-feu mais nous ne tolérerons aucune violation de l’autre côté. Je le dis aussi de manière très claire: nous ne reviendrons pas à la situation du 6 octobre: pas de tirs sporadiques, pas d’hésitation, rien. Le nord sera calme, le nord sera prospère, le nord fleurira, le nord sera sûr”.

Par ailleurs, Netanyahou a également remercié Donald Trump pour sa déclaration claire au sujet des otages hier.