Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a prononcé ce soir (mercredi) son discours devant le Congrès américain. Il a été applaudi à de très nombreuses reprises tout au long de son discours. Pour de nombreux observateurs, il s’agit du meilleur discours en anglais qu’il ait jamais prononcé.

A son entrée dans la salle du Congrès, il a été applaudi par les élus américains pendant plusieurs minutes.

”Nous nous rencontrons aujourd’hui à un carrefour historique”, a déclaré Netanyahou au début de son discours, ”ll ne s’agit pas d’un choc de civilisations mais d’un choc entre la barbarie et la civilisation. C’est un conflit entre ceux qui sanctifient la vie et ceux qui sanctifient la mort. Israël et les Etats-Unis doivent se tenir ensemble. Lors nous sommes ensemble, une chose simple se produit: nous gagnons et ils perdent”.

Les premières minutes de son discours qui a duré une heure ont été consacrées à un retour sur les événements tragiques du 7 octobre et la barbarie des terroristes du Hamas. Le Premier ministre israélien a rappelé les atrocités commises par le Hamas sur des civils israéliens, de tous les âges, de toutes les religions. ”Ils ont massacré 1200 personnes dont 39 Américains”, a rappelé Netanyahou, ”Proportionnellement, par rapport à la taille de notre population, cela revient à 29 fois le 11 septembre. Ils ont décapité, violé des femmes, brûlé des bébés vifs, tué des enfants sous les yeux de leurs parents et des parents sous les yeux de leurs enfants. Ils ont enlevé des centaines de personnes et Israël en a libéré une partie”.

Le Premier ministre a salué la présence de Noa Argamani, otage libérée lors d’une opération des services de sécurité israélienne, lors de laquelle le commandant de l’équipe de sauvetage, Arnon Zmora, z’l, a été tué. Noa a été longuement applaudie par les élus américains et le public venu assister au discours de Netanyahou.

Il a aussi souligné la présence d’Eliahou Bibas, le grand-père d’Ariel et Kfir, les deux derniers enfants encore otages du Hamas.

A cet instant de son allocution, le Premier ministre israélien a tenu à adresser ses remerciements au Président américain Biden: ”Je remercie le Président Biden pour son soutien à Israël. Il a nommé le Hamas comme étant le mal à l’état pur, il a envoyé des porte-avions afin de faire preuve de dissuasion, il est venu en Israël pour être à nos côtés dans ces heures difficiles, une visite que je n’oublierai jamais. Je veux remercier le Président Biden pour un demi-siècle de soutien à Israël, il est, comme il le dit sur lui-même, un Président sioniste fier”.

Puis Netanyahou a salué quatre soldats de Tsahal présents dans la salle, qui représentent la bravoure de l’armée israélienne mais aussi sa diversité: Avihaï Reuven, originaire d’Ethiopie, qui, le 7 octobre a couru sur des kilomètres pour aller porter secours aux habitants du sud du pays ne se laissant pas décourager par le fait qu’il n’avait pas de voiture. Il a tué de nombreux terroristes et a sauvé de nombreuses vies.

Le Premier ministre a présenté Ashraf Bahiri, soldat bédouin musulman, qui s’est précipité dans le kibboutz Beeri le 7 octobre et a sauvé plusieurs personnes.

Enfin, il a présenté Assaf Sofer et Jonathan Ben Hamou, deux officiers gravement blessés au combat qui ont tenu à retourner auprès de leurs soldats et continuent à se battre aujourd’hui.

”Mes amis, ce sont les soldats d’Israël, ils ne craignent rien, ils n’ont pas peur. Comme il est écrit dans la Bible: ”Un peuple qui se lève tel un lion”.

Le Premier ministre a également salué la présence de Yehiel Leitner, rescapé de la Shoah, dont le fils Moshé est tombé au combat et a cité ce qu’il a dit le jour de son enterrement: ”Si l’Etat d’Israël n’avait pas été créé après la Shoah, l’image ancrée dans notre conscience collective serait celle de cet enfant qui lève les mains devant les nazis. Mais l’Etat d’Israël a été créé et grâce au courage de ces gens, le peuple juif n’est plus démuni face à l’ennemi”.

Il a ajouté: ”Je le jure devant vous et devant les gens qui se trouvent ici aujourd’hui, le sacrifice de votre fils ne sera pas vain. Il ne sera pas vain parce qu’Israël ne sera jamais une promesse vide, il sera un serment: plus jamais ça. Et après le 7 octobre, ”plus jamais ça” c’est maintenant”.

Netanyahou a ensuite souligné le rôle de l’Iran dans les manifestations anti-israéliennes aux Etats-Unis en les finançant. ”J’ai un message pour les manifestants et les Iraniens qui tuent des femmes qui ne se couvrent pas les cheveux, vous êtes devenus les idiots utiles de l’Iran”. Il a raillé les manifestants, faisant référence notamment aux ”Queers for Palestine”, estimant que cela revenait à une manifestations de poulets en faveur de l’enseigne KFC.

”Ils scandent ”de la rivière à la mer” mais ils ne savent même pas de quelle rivière et de quelle mer il s’agit”, a-t-il encore déclaré sur les manifestants. Il a dénoncé ces manifestations qu’il a assimilées à un soutien au Hamas: ”Ils doivent avoir honte. Ils refusent de faire la différence élémentaire entre ceux qui se battent contre les terroristes et ceux qui se battent contre des civils”.

Le Premier ministre israélien est également revenu sur les diverses accusations antisémites à travers l’histoire en dénonçant l’attitude des présidents de prestigieuses universités américaines qui ont refusé de condamner le génocide des Juifs, estimant que ”cela dépend du contexte”.

”L’antisémitisme est la plus vieille haine du monde. Pendant des générations, les Juifs ont été massacrés sous des prétextes comme ceux de la propagation de maladies, de l’utilisation du sang des enfants chrétiens pour fabriquer des matsot. Aujourd’hui ces mensonges sont utilisés contre l’Etat juif. Accuser Israël d’être raciste et génocidaire conduit à une démonisation d’Israël et des Juifs partout. Ce n’est pas surprenant de constater une augmentation de l’antisémitisme aux Etats-Unis et dans le monde entier”.

Netanyahou a rejeté les accusations proférées contre Israël d’affamer la population palestinienne ou de viser sciemment des civils. Il a expliqué que des quantités très importantes d’aide humanitaire entrent à Gaza mais que le Hamas les accapare. Il a décrit la méthode avec laquelle l’armée israélienne prévient les civils des attaques et les aide à évacuer les zones de conflit.

Evoquant les procédures en cours devant la Cour Internationale de Justice, Netanyahou a mis en garde: ”La CIJ essaie de nous lier les mains. L’Amérique sera la prochaine que l’on empêchera de se défendre. Aucune démocratie ne pourra lutter contre le terrorisme. C’est ce qui se profile. Les mains de l’Etat d’Israël ne seront pas liées, Israël se défendra toujours”.

Pendant son discours, le Premier ministre israélien a insisté sur le fait que la guerre que mène Israël est aussi celle des Etats-Unis. Il a rappelé que l’ennemi numéro 1 de l’Iran sont les Etats-Unis: ”Quand Israël se bat pour empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire, il ne protège que lui mais il vous protège aussi”, a-t-il lancé aux élus américains, ”Notre combat est votre combat, notre victoire est votre victoire”.

Il a insisté sur le fait que la guerre contre le Hamas et le Hezbollah est une guerre contre l’Iran.

Netanyahou a rappelé les attaques incessantes du Hezbollah depuis le 8 octobre et le fait que des dizaines de milliers d’Israéliens soient devenus réfugiés dans leur propre pays. ”Nous sommes déterminés à leur permettre de rentrer chez eux. Nous allons essayer d’y parvenir par la voie diplomatique mais Israël fera ce qu’il faut pour restaurer la sécurité à sa frontière et ramener les habitants chez eux en sécurité”.

Le Premier ministre a également rappelé l’attaque de drone sur Tel Aviv qui a fait un mort et prévenu: ”Tous les ennemis doivent savoir que ceux qui attaquent Israël paieront un lourd tribut”.

Binyamin Netanyahou a profité de son discours pour évoquer les retards dans les livraisons d’armes américaines en commençant par remercier les Etats-Unis pour leur soutien, notamment en ce qui concerne la fourniture d’armements. Il a martelé: ”Churchill avait dit aux Américains pendant la deuxième guerre mondiale: ”Donnez-nous les outils et nous terminerons le travail”. Aujourd’hui Israël se bat sur le front de la civilisation. J’exhorte les Etats-Unis: donnez-nous les outils plus vite et nous finirons le travail plus vite”.

Le Premier ministre israélien a consacré toute une partie de son allocution à développer sa vision du ”jour d’après” à Gaza. ”Le jour d’après notre victoire sur le Hamas, une nouvelle Bande de Gaza naitra. Une nouvelle Bande de Gaza qui sera démilitarisée et déradicalisée. Nous fevons garantir une liberté d’action militaire afin de nous assurer que Gaza ne représentera plus une menace pour Israël. Un gouvernement civil devra être fondé sur des Palestiniens qui ne veulent pas la destruction d’Israël. Ce n’est pas trop demander”.

Netanyahou a également appelé de ses voeux une alliance plus large au Proche-Orient, qu’il a baptisée ”l’alliance d’Abraham”, en se référant à l’alliance qui a permis le 13 avril dernier de repousser l’attaque massive de l’Iran sur Israël. ”Merci au Président Biden qui a créé cette coalition”, a souligné Netanyahou.

A cet instant, le Premier ministre israélien a rappelé les mérites de l’ancien Président américain, Donald Trump et l’a remercié pour les Accords d’Abraham, la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Plateau du Golan et de Jérusalem comme capitale d’Israël avec le déplacement de l’ambassade américaine. Il a aussi condamné la tentative d’assassinat dont Trump a été victime.

Netanyahou a insisté: ”La guerre peut se terminer demain si le Hamas capitule et rend les otages. Sinon, nous détruirons le pouvoir du Hamas et ses capacités militaires et nous ramènerons les otages. C’est la victoire totale”.

Il a conclu: ”Peu importe le temps que cela prendra, peu importe combien ce sera difficile, Israël ne capitulera pas. Nous défendrons notre peuple, nous nous battrons jusqu’à la victoire de la liberté sur le pouvoir de la terreur, la victoire du bien sur le mal. Dieu bénisse Israël, Dieu bénisse les Etats-Unis et Dieu bénisse l’alliance entre Israël et les Etats-Unis qui est éternelle”.