En ouverture du conseil des ministres aujourd’hui (dimanche), le Premier ministre Netanyahou a dévoilé les coulisses de la crise avec les Etats-Unis autour des livraisons d’armes.

Il a expliqué: ”J’apprécie grandement le soutien du président Biden et de l’administration américaine à Israël. Depuis le début de la guerre, les États-Unis nous ont apporté leur soutien spirituel et matériel – par des moyens défensifs et offensifs.

Mais il y a quatre mois, on a constaté une diminution drastique des munitions arrivant en Israël en provenance des États-Unis. Pendant de longues semaines, nous nous sommes tournés vers nos amis américains et avons demandé que les livraisons soient accélérées. Nous l’avons fait à maintes reprises. Nous l’avons fait aux plus hauts niveaux et à tous les niveaux, et je tiens à le souligner, nous l’avons fait à huis clos. Nous avons reçu toutes sortes d’explications, mais la situation fondamentale n’a pas changé. Certaines commandes arrivaient sporadiquement mais l’ensemble des munitions était bloqué.

Après des mois sans changement dans cette situation, j’ai décidé de m’exprimer publiquement. Nous l’avons fait grâce à des années d’expérience et en sachant que cette étape était vitale pour éliminer le goulot d’étranglement. Je m’attendais à ce que cela entraîne des attaques personnelles contre moi, dans mon pays et à l’étranger, comme cela s’est produit lorsque je me suis prononcé contre l’accord nucléaire avec l’Iran, comme cela s’est produit – et cela se produit encore – lorsque je me suis opposé à plusieurs reprises à la création d’un État terroriste palestinien, et comme cela se produit maintenant alors que je m’oppose à la fin de la guerre tant que le Hamas reste en place. Mais je suis prêt à encaisser les attaques personnelles pour l’intérêt de l’État d’Israël.

En tant que Premier ministre d’Israël, mon travail consiste à tout faire pour garantir que nos valeureux combattants reçoivent les armes dont ils ont besoin.

À la lumière de ce que j’ai entendu au cours des dernières 24 heures, j’espère et je crois que ce problème sera résolu dans un avenir proche. Mais je voudrais souligner, et je l’ai dit à nos amis américains, qu’il y a une chose que nous possédons et qui est décisive: l’héroïsme et la détermination de nos combattants et c’est avec cette arme que nous vaincrons”.