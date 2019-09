Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi aux propos tenus par les dirigeants de Bleu-Blanc qui ont réaffirmé leur opposition à un gouvernement d’union auquel il prendrait part: “J’ai été surpris et déçu par le fait que Benny Gantz n’ai toujours pas accédé à ma demande de rencontre. Le président de l’Etat a appelé à l’unité et à une rencontre entre les chefs des deux grands partis afin de former un gouvernement d’union. L’Etat d’Israël a besoin d’une large gouvernement d’union et non de nouvelles élections, et encore moins d’un gouvernement qui reposerait sur des partis antisionistes. Benny Gantz, ma proposition de rencontre tient toujours, c’est ce que le peuple attend de nous”.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90