Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou a publié ce soir (dimanche) un message vidéo aux citoyens israéliens.

Au terme d’une journée animée par le débat de savoir si les décisions stratégiques prises par le cabinet de guerre mettent en danger la vie des soldats pour préserver celles de civils gazaouis, le Premier ministre a tenu à rappeler certains points:

Cet après-midi, le ministre Benny Gantz a critiqué le ministre Nir Barkat qui a émis ce matin des reproches quant à la gestion de la guerre. Il a accusé le cabinet de prendre trop en considération les pressions extérieures et de ne pas suffisamment se soucier du prix qu’Israël doit payer en vies de soldats.

Benny Gantz lui a répondu: ”Surtout en ce moment, les ministres se doivent de se comporter avec responsabilité dans leurs déclarations et de ne pas tenir des propos sans fondements qui nuisent à la résilience de la société israélienne en général et des familles des combattants en particulier”.