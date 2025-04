Le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahu, a déposé ce dimanche sa déposition devant la Cour suprême en réponse à celle de Ronen Bar dans laquelle ce dernier portait de graves accusations contre lui.

Le Premier ministre pointe de graves manquements et erreurs d’appréciation de la part de Ronen Bar, chef du Shin Bet et d’avoir ainsi gravement failli à ses responsabilités avant l’attaque du Hamas du 7 octobre. Il l’accuse aussi d’avoir mené une politique erronée à Gaza en 2023 et d’avoir présenté des informations trompeuses concernant la sécurité intérieure et son propre procès.

Selon Netanyahou, Bar aurait menti en affirmant avoir alerté tout l’appareil sécuritaire avant l’assaut. En réalité, affirme-t-il, Bar n’aurait tenu qu’une réunion à 5h15 du matin, soit à peine une heure et quart avant le début du massacre, sans émettre d’alerte claire sur une guerre imminente.

Netanyahou souligne que Bar n’a ni prévenu le Premier ministre ni le ministre de la Défense, ni ordonné l’activation des unités de sécurité locales dans les kibboutzim, ni demandé l’évacuation du festival Nova.

Le Premier ministre soutient que les documents de l’époque insistent uniquement sur la nécessité pour le chef du Shin Bet d’une « préparation moyenne et discrète », évitant toute action susceptible de provoquer une « mauvaise interprétation » par le Hamas. Il qualifie ainsi l’attitude de Bar de »plus grand échec du renseignement de l’histoire d’Israël ».

Sur l’ensemble de l’année 2023, Netanyahou reproche également à Bar d’avoir soutenu l’amélioration de la situation économique à Gaza plutôt que de prévenir une escalade militaire : il a encouragé l’entrée de travailleurs palestiniens en Israël et s’est opposé aux assassinats ciblés de hauts dirigeants du Hamas. Dans une réunion du cabinet de janvier 2023, Bar décrivait même la direction du Hamas comme « retenue » et qualifiait Gaza de « front dissuadé ».

Trois jours seulement après cette déclaration, Netanyahou raconte avoir proposé l’élimination de Salah Arouri, haut cadre du Hamas, proposition rejetée par Bar.

Même à l’approche du 7 octobre, Netanyahou affirme que Bar continuait à promouvoir la politique du « calme contre des allègements économiques », ignorant les signes de préparation militaire du côté du Hamas.

Concernant les accusations selon lesquelles Netanyahou aurait ordonné à Bar d’obéir au gouvernement plutôt qu’à la justice en cas de crise constitutionnelle, le Premier ministre affirme que rien de tel n’apparaît dans les comptes rendus officiels, ni dans la sténographie des réunions concernées. Il n’y a pas non plus de traces d’une demande de Netanyahou d’un tête-à-tête avec Bar, comme ce dernier le prétend.

Le Premier ministre réfute aussi catégoriquement l’idée qu’il aurait voulu retarder son procès: au contraire, selon lui, il a exigé de maintenir les dates d’audience, tout en ordonnant des mesures de sécurité renforcées.

Enfin, Netanyahou rejette les affirmations de Bar selon lesquelles il aurait demandé des actions illégales contre les manifestants anti-gouvernement. Il assure que toutes les discussions avec le Shin Bet ont porté sur le respect strict de la légalité, en coordination avec la conseillère juridique du gouvernement.

Netanyahou critique également le Shin Bet pour avoir, selon lui, échoué à protéger les institutions publiques, les tribunaux, ainsi que les membres du gouvernement, évoquant notamment une tentative d’incendie contre sa résidence familiale à Césarée.