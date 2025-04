Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est rendu aujourd’hui (mardi) dans le nord de la Bande de Gaza, accompagné par le Chef d’Etat-major, Eyal Zamir, le ministre de la Défense, Israël Katz, et le commandant de la division sud, le général Yaniv Assor.

Netanyahou a reçu un compte-rendu sécuritaire de la situation concernant l’intensification des opérations de Tsahal pour libérer les otages et vaincre le Hamas à Gaza.

Par la suite, le Premier ministre et le ministre de la Défense ont échangé avec les commandants de divisions, de brigades et de bataillons, ainsi qu’avec les soldats réguliers et de réserve, soulignant l’importance de maintenir la pression militaire sur l’organisation terroriste Hamas.

À l’issue de la visite, le Premier ministre a déclaré: »Je suis ici avec le ministre de la Défense, les commandants de Tsahal et nos formidables soldats d’active et de réserve. Ils accomplissent un travail remarquable dans la bande de Gaza. Ils frappent l’ennemi – et le Hamas continuera de recevoir des coups. Nous exigeons la libération de nos otages et l’atteinte de tous les objectifs de cette guerre. Nous y parviendrons grâce à nos héros sur le terrain.

Je veux vous dire pourquoi nous nous battons : aujourd’hui, le dictateur iranien, l’ayatollah Khamenei, a publié un message expliquant pourquoi Israël doit être détruit – alors même qu’il négocie avec les Américains. Nous nous battons pour notre existence, pour notre avenir ».

Le ministre de la Défense a ajouté: »Le poste où nous nous trouvons domine Gaza. Il permet de frapper les chefs terroristes, de détruire les infrastructures du Hamas tout en protégeant les localités israéliennes. C’est la stratégie que nous appliquons, en tirant les leçons du passé. Jamais nous ne permettrons à un tel ennemi de menacer nos citoyens. L’opération actuelle vise avant tout à libérer les otages. Plus le Hamas s’obstinera dans son refus, plus les frappes s’intensifieront, jusqu’à sa défaite complète et au retour de tous les otages ».