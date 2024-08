Le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, s’est rendu aujourd’hui (mercredi) dans la base de l’armée de l’air de Ramat David dans le nord.

Il s’est entretenu avec des hauts-gradés de l’armée de l’air et a été informé du degré de préparation de l’aviation face à tous les scénarios sur le front nord.

A l’issue de cette visite, le Premier ministre a déclaré: “Je suis ici dans une base aérienne afin de surveiller de près nos préparatifs pour faire face aux menaces proches et lointaines. Nous sommes préparés à tout scénario, tant offensif que défensif. L’aviation est notre main de fer qui sait comment frapper le ventre mou de nos ennemis. Les équipes au sol, les pilotes et les commandants accomplissent ici un travail héroïque. Ils l’ont prouvé à maintes reprises et si nécessaire, nous le prouverons à nouveau avec encore plus de vigueur”.