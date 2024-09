Le Premier ministre Netanyahou a critiqué la décision de la Grande-Bretagne de suspendre une partie de ses exportations d’armes vers Israël.

”Quelques jours après que le Hamas a exécuté six otages israéliens, le gouvernement britannique a suspendu trente licences d’armes à Israël”, a écrit Netanyahou sur son compte X en anglais, ”Cette décision honteuse ne changera pas la détermination d’Israël à vaincre le Hamas, une organisation terroriste génocidaire qui a sauvagement assassiné 1 200 personnes le 7 octobre, dont 14 citoyens britanniques. Le Hamas détient toujours plus de 100 otages, dont 5 citoyens britanniques. Au lieu de soutenir Israël, une démocratie sœur qui se défend contre la barbarie, la mauvaise décision de la Grande-Bretagne ne fera que renforcer le Hamas. Israël mène une guerre juste avec des moyens justes, en prenant des mesures sans précédent pour protéger les civils et en se conformant pleinement au droit international. De même manière que la résistance héroïque de la Grande-Bretagne contre les nazis est considérée aujourd’hui comme essentielle à la défense de notre civilisation commune, l’histoire jugera également la résistance d’Israël contre le Hamas et l’axe terroriste iranien. Avec ou sans armes britanniques, Israël gagnera cette guerre et assurera notre avenir commun”.

Celui qui s’est aussi insurgé contre cette décision est Boris Johnson, l’ancien Premier ministre britannique, qui a déclaré: ”Pourquoi Keir Starmer et David Lammy tiennent-ils à faire gagner le Hamas?”.

De son côté, le gouvernement britannique a assuré que ces restrictions sur les exportations d’armes vers Israël ne concernait pas des armes essentielles pour la défense d’Israël.