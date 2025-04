Benjamin Netanyahu a réagi ce jeudi aux révélations du New York Times plus tôt dans la journée concernant un plan israélien présumé d’attaque contre les installations nucléaires iraniennes qui aurait été prévu pour mai. Le Premier ministre n’a pas nié ces allégations.

Dans un communiqué, son bureau a déclaré : « Benjamin Netanyahou mène la campagne mondiale contre le programme nucléaire iranien depuis plus de dix ans. Le Premier ministre a mené d’innombrables actions, ouvertes et secrètes, dans cette campagne […] grâce auxquelles l’Iran ne possède pas encore d’arsenal nucléaire. » Le communiqué souligne que ces initiatives « ont retardé le programme nucléaire iranien d’environ dix ans » et réaffirme que « Israël ne permettra pas à l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire. »

Cette déclaration, qui constitue la première réaction officielle au rapport du New York Times, ne dément donc pas explicitement l’existence d’un tel plan d’attaque.

Selon l’article du quotidien américain, le plan israélien aurait initialement envisagé une opération combinant forces spéciales et frappes aériennes, avant d’être recentré uniquement sur des bombardements aériens. Toutes les versions du plan auraient nécessité une participation américaine significative, tant pour garantir le succès opérationnel que pour protéger Israël contre d’éventuelles représailles iraniennes.

D’après les sources citées par le New York Times, Israël espérait obtenir de Washington un soutien incluant des avions, des systèmes de défense et du renseignement. Le déploiement d’avions d’attaque américains en Israël aurait même été évoqué à un moment donné.

Le plan aurait cependant été bloqué par le président Trump, qui aurait privilégié la voie diplomatique pour tenter de parvenir à un nouvel accord sur le programme nucléaire iranien, après d’intenses débats au sein de son administration entre partisans d’une action militaire et ceux craignant une escalade vers un conflit majeur.