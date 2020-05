Yamina précise ses exigences

Après le vote, Binyamin Netanyahou et Naftali Benett se sont une nouvelle fois entretenus. Le ministre de la Défense a insisté sur la volonté d’avoir une influence au sein du prochain gouvernement, rappelant que la gauche y disposera de postes-clé tels que la Justice et l’Economie. Il a également rappelé le soutien sans faille apporté par les partis sionistes-religieux à Binyamin Netanyahou depuis toujours et notamment durant ces trois dernières campagnes électorales dans le cadre du bloc de droite. Et afin de prendre rapidement une décision définitive, Naftali Benett a demandé au Premier ministre deux ministères parmi les trois suivants pour que Yamina entre au gouvernement: Education, Santé et Transports. Yamina demande également un poste de vice-ministres ou la présidence d’une commission parlementaire.