Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a réagi à l’assassinat de six otages par le Hamas: ”Ceux qui assassinent des otages ne veulent pas d’accord”, a-t-il déclaré, ”Comme tout le peuple d’Israël, j’ai été choqué par l’assassinat de sang froid de six nos otages”.

”Mon épouse et moi-même ainsi que tout le peuple d’Israël partageons la lourde douleur des familles. Nous sommes tous endeuillés avec elles. Je tiens à témoigner ma profonde admiration pour nos forces, les courageux combattants de Tsahal et du Shabak qui risquent leur vie pour ramener nos fils et nos filles.

Je dis aux terroristes du Hamas qui ont assassiné nos otages et à leurs dirigeants: vous méritez la mort. Nous n’aurons de cesse, nous vous poursuivrons, nous vous atteindrons et nous vous ferons payer.

Nous nous battons sur tous les fronts contre un ennemi cruel qui vous tous nous assassiner. Ce matin trois policiers ont été assassinés à Hevron. Mon épouse et moi-même présentons nos sincères condoléances aux familles.

Nous avons vu la cruauté inconcevable des assassins du Hamas le 7 octobre. Nous l’avons encore constatée dans les tunnels sous Rafah. Le fait que le Hamas poursuive ses atrocités comme celles qu’il a commises le 7 octobre nous oblige à tout faire pour qu’il ne puisse plus les reproduire.

Nos efforts pour libérer les otages se poursuivent sans cesse. Depuis le mois de décembre, le Hamas refuse de mener de réelles négociations.

Il y a trois mois, le 27 mai, Israël a accepté un accord de libération des otages avec le soutien total des Américains. Le Hamas a refusé après que les Etats-Unis ont actualisé l’accord le 16 août, nous avons accepté, le Hamas a refusé.

Ces jours-ci, Israël mène des négociations intenses face aux médiateurs et fournit d’immenses efforts pour parvenir à un accord. Le Hamas rejette catégoriquement tout accord.

Pire encore, pendant ce temps, il a assassiné six de nos otages. Ceux qui assassinent des otages ne veulent pas d’accord.

Nous ne lâcherons rien. Le gouvernement israélien et moi personnellement, nous engageons à poursuivre pour parvenir à un accord qui ramènera tous nos otages et garantira notre sécurité et notre existence”.