La commission centrale électorale a interdit à la chaîne Hadashot 13 de diffuser mardi soir une partie de l’émission humoristique « Stand-up Nation » dans laquelle apparaît le Premier ministre Binyamin Netanyahou avec l’acteur Shalom Assayag. La commission a ainsi accédé à une requête qui dénonçait « une propagande électorale ».

Le juge Uzi Fogelman, président de la commission a voulu justifier cette décision en expliquant que le Premier ministre diffuserait des messages qui sont à l’ordre du jour politique et qu’il ne sied pas qu’il participe à une telle émission alors que les autres candidats ne pourront pas y participer par manque de temps.

Cette décision a entraîné de très vives critiques au Likoud. Le parti lui-même a publié un communiqué cinglant: « Nous allons faire appel de cette décision de censure le Premier ministre. Nous sommes censurés alors que ce n’est pas le cas de tous les autres candidats qui sont les vedettes d’autres émissions ni de l’émission de propagande politique ‘Erets Nehederet’. Il n’est pas concevable qu’il y ait une loi pour le Likoud et une autre pour tout le reste ».

Plus virulent encore, le président de la Knesset Yariv Levin : « Cela ne suffisait pas avec des médias qui salissent le Premier ministre et minimisent ses succès de manière systématique, voilà maintenant que celui qui est censé se préoccuper de la bonne marche du processus électoral , M. le juge Fogelman bat un nouveau record de détournement électoral. Selon M. le juge Fogelman, des sketchs qui ridiculisent le Premier ministre de manière systématique seraient licites tout au long de la campagne électorale, mais un sketch unique qui accorde une tribune au Premier ministre serait illicite. Il s’agit d’une méprisable censure anti-démocratique et anti-Likoud. »

