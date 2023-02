Le Premier ministre israélien va-t-il se rendre prochainement en Ukraine pour y rencontrer le président Volodymyr Zelensky, comme l’indiquent certaines rumeurs ? Une semaine après la visite du ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen à Kiev, certains se posent la question mais dans l’entourage de Netanyahou, on refuse d’aborder le sujet.

Lorsque que la guerre a éclaté en Ukraine, Netanyahou a adopté une attitude très prudente concernant le conflit, préférant rester le plus neutre possible. Mais depuis son retour au pouvoir, il a déclaré à plusieurs reprises qu’Israël envisagerait de fournir à l’Ukraine des armements. C’est dans ce contexte qu’il a permis à son ministre Eli Cohen d’aller en Ukraine.

Suite à la réaction des autorités russes à la visite de Cohen, qui a été plutôt mesurée, on pense que dans les circonstances actuelles, Netanyahou pourrait effectuer un voyage de solidarité en Ukraine, sans provoquer une crise dans les relations avec Moscou.

En reffet, en réponse à la visite de Cohen, une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avait déclaré que les désaccords sur l’Ukraine n’empêchaient pas la Russie et Israël de poursuivre le dialogue.

Dans les milieux politiques, on estime que vu le statut de Netanyahou sur la scène internationale, il ne peut pas se permettre de rester à la traîne et on pense qu’il va certainement décider prochainement de partir pour l’Ukraine.

Le président américain Joe Biden est arrivé lundi par surprise à Kiev, agissant comme d’autres avant lui qui sont venus exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien et au président Zelensky.