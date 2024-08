Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a reçu aujourd’hui (mardi) des représentants des familles des forums Gvoura (familles endeuillées) et Tikva (familles d’otages).

Les familles venaient demander au Premier ministre de ne pas renoncer aux intérêts sécuritaires d’Israël afin que leurs enfants tombés au combat ne soient pas morts ”pour rien” et de ne pas relâcher la pression militaire sur le Hamas pour obtenir la libération des otages.

Il leur a décrit la situation actuelle au regard des pourparlers en cours et a déclaré: ”La première chose est d’éradiquer le Hamas et d’obtenir la victoire. Nous nous en approchons pas à pas. Il y a trois mois, on nous a dit que cela ne servait à rien d’entrer dans Rafah, alors qu’il y a beaucoup à y faire. Entre temps, nous avons éliminé Deif et d’autres commandants. Nous avons pris le contrôle de l’axe Philadelphie et du passage de Rafah. Nous usons de toutes nos forces pour détruire le pouvoir du Hamas et ses capacités militaires, cela progresse.

La seconde chose – et nous y travaillons en parallèle – est de ramener les otages dans des conditions qui nous permettent de maximiser le nombre d’otages libérés dès la première phase de l’accord. Je le dis de manière très claire, c’est un des buts que j’ai fixés. Mais en plus de cela, nous devons conserver nos acquis stratégiques et sécuritaires face à d’énormes pressions de l’intérieur et de l’extérieur. Nous tenons bon”.

Netanyahou a insisté: ”Israël ne se retirera pas, dans aucune configuration, de l’axe Philadelphie et du couloir de Netsarim malgré les énormes pressions pour le faire. La pression militaire continuera avec intensité, c’est la seule chose qui conduira le Hamas à revoir ses exigences déraisonnables à la baisse”.

Vidéo: Itay Bet On (GPO)

Concernant l’aboutissement des pourparlers en vue d’un accord, le Premier ministre a reconnu: ”Je ne suis pas certain qu’il y aura un accord mais s’il y en a un, il préservera nos intérêts que je répète encore et encore et qui sont la conservation des acquis stratégiques d’Israël. Même s’il y a un accord, nous reprendrons les combats immédiatement au terme des 42 jours, jusqu’à l’éradication du Hamas, y compris pendant les négociations pour les prochaines étapes de libération des otages”.

Les représentants des familles présents ont demandé au Premier ministre de limoger le ministre de la Défense Gallant qui refuse de parler de victoire totale et ne s’aligne pas sur le gouvernement. Netanyahou a répondu: ”Il y a un gouvernement et un cabinet et tous les ministres, y compris le ministre de la Défense, sont tenus de s’aligner. Tant que les décisions prises par le cabinet et le gouvernement sont mises en oeuvre, c’est ce qui doit se produire dans un Etat démocratique”.

Ditsa Or, la mère d’Avinatan, otage à Gaza, est sortie pessimiste de cette rencontre avec le Premier ministre: ”Je sors très inquiète de cette rencontre avec Netanyahou”, a-t-elle confié, ”Dans le scénario le plus optimiste, le Premier ministre va signer un accord dans le cadre duquel 30 otages seront libérés et la moitié d’entre eux ne sont même pas vivants. Je ne vois rien se produire de bon pour mon fils avant dans deux ans. C’est inconcevable”.

Le QG des familles d’otages, l’autre regroupement de familles d’otages distinct du forum Tikva reçu par le Premier ministre, a critiqué les propos de Netanyahou: ”Les paroles du Premier ministre constituent de facto un torpillage de l’accord de libération des otages. Netanyahou n’a pas intégré que l’abandon des otages conduit à leur assassinat en captivité. Ils souffrent mais ils meurent aussi. Il n’y a aucun espoir (Tikva) ni aucune bravoure (Gvoura) à une position ‘ferme’ qui va entrainer la mort de tous les otages. Le gouvernement israélien a abandonné les otages le 7 octobre et aujourd’hui il les abandonne définitivement”.