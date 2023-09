Dans le cadre de ses multiples rencontres diplomatiques à New York, le Premier ministre israélien a rencontré cette nuit (mercredi à jeudi), les Présidents du Malawi et du Sud Soudan.

Lors de ces entretiens, le Premier ministre Netanyahou a déclaré qu’il était déterminé à renforcer les liens avec les pays d’Afrique et à accroître la coopération dans les domaines de l’innovation, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de l’eau. Le Premier ministre a exprimé la volonté d’Israël de coopérer de manière à contribuer à la stabilité et à la prospérité de l’Afrique. Il a, par ailleurs, salué l’adhésion de l’Union africaine au G20 en tant que membre permanent et invité les deux dirigeants à se rendre en Israël. Ils ont tous deux ont répondu qu’ils seraient heureux d’accepter l’invitation.

Ensuite, le Premier ministre a pu s’entretenir avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU. Netanyahou a souligné le rôle de l’Iran au regard de la stabilité au Moyen-Orient et dans le monde entier. Il a exprimé l’espoir que les efforts internationaux menés par les États-Unis pour la normalisation des relations avec l’Arabie saoudite porteraient bientôt leurs fruits et s’est dit convaincu que l’initiative d’un corridor économique entre l’Inde, les États du Golfe et Israël vers l’Europe contribuerait à renforcer l’économie mondiale. .