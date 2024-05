Après la sonnerie de 2 minutes à 11h ce matin (lundi) lors desquelles le pays s’est figé, en se recueillant à la mémoire des 25040 soldats tombés au combat et des 5100 victimes d’attentats depuis le début du Yishouv juif en Israël, le Premier ministre Netanyahou a prononcé une allocution au cimetière militaire du Mont Herzl, lors de la cérémonie officielle.

”Notre foyer national tient debout, notre Etat tient debout et c’est grâce à eux”, a déclaré le Premier ministre en parlant des soldats tombés au combat. ”Mais en même temps, la douleur est immense et déchire les coeurs. Chères familles, vos proches bien-aimés qui sont tombés lors de cette guerre et dans toutes les guerres d’Israël, des guerres de renaissance, symbolisent les valeurs de l’éternité. C’est soit Israël soit eux, les monstres du Hamas. C’est soi l’existence, la liberté, la sécurité et la prospérité, soit le massacre, le viol, l’esclavage”.

Netanyahou a ajouté: ”Nous sommes déterminés à gagner cette lutte. Nous atteindrons tous nos objectifs de victoire avec au centre le retour de nos otages de Gaza, la victoire qui avec l’aide de Dieu garantira notre existence et notre avenir. Mais le prix que nous payons, le prix qu’ont payé des générations avant nous, est très lourd. La vie continue mais la blessure reste jusqu’à la fin de la vie. Notre guerre d’indépendance n’est pas encore terminée, elle continue ces jours-ci”.