Lors de la séance d’aujourd’hui (lundi) à la Knesset, consacrée au débat sur la création d’une commission d’enquête nationale sur le 7 octobre, le Premier ministre est revenu sur la situation dans la Bande de Gaza. Il a mis en garde le Hamas si ce dernier s’obstinait à refuser de libérer les otages.

« Ce sont des jours qui touchent aux plus profondes sensibilités de notre âme en tant qu’Israéliens amoureux de notre pays », a déclaré le Premier ministre. »Nous nous préparons aux prochaines étapes de la guerre de la résurrection – la guerre des sept fronts. Nous n’arrêterons pas avant d’avoir atteint tous nos objectifs: ramener tous nos otages, détruire les capacités militaires et le pouvoir du Hamas, et garantir que Gaza ne constituera plus jamais une menace pour Israël ».

Netanyahou a ensuite insisté sur les acquis qu’il a réussi à obtenir dans le cadre de la libération des otages: « Grâce aux décisions fermes que nous avons prises, nous avons réussi à ramener 80 otages lors du premier accord, au lieu de 50. Ensuite, pendant des mois, le Hamas a refusé toute négociation – même les hauts responsables du gouvernement américain le reconnaissent. Dans cet accord, le Hamas avait initialement accepté de libérer seulement 12 otages lors de la première phase. Ce n’est que grâce à ma persévérance et à celle de mes collaborateurs que nous avons obtenu un accord bien meilleur. Mais ça, personne ne le raconte. »

Il a ensuite promis: « Nous ne renoncerons à aucun des otages, qu’ils soient vivants ou morts. Nous avons adopté le plan Witkoff, qui proposait une trêve pendant le Ramadan et Pessa’h en échange de la libération de tous les otages restants. Mais une fois de plus, le Hamas s’est entêté dans son refus. Même si une trêve permanente n’est pas réaliste à ce stade, la proposition de Witkoff permettrait de ramener tous les otages : environ la moitié lors de la première phase, et l’autre moitié le dernier jour, à condition qu’un accord soit conclu. »

Le Premier ministre a mis en garde le Hamas: « Avant-hier, nous avons décidé de stopper l’entrée de marchandises dans la bande de Gaza. Ces dernières semaines, le Hamas a intensifié son pillage de l’aide humanitaire, transformant ces ressources en une machine à argent destinée à financer le terrorisme contre nous.

Je dis au Hamas : si vous ne libérez pas nos otages, vous en subirez les conséquences – et elles seront au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Depuis l’attaque terroriste du 7 octobre, nous avons infligé à nos ennemis un prix colossal. Nous avons accompli des choses que personne ne croyait possibles. Notre série de succès stratégiques a transformé le Moyen-Orient ».

Concernant la suite des actions israéliennes dans la Bande de Gaza, Netanyahou a lancé: »Nous nous préparons maintenant aux prochaines étapes du combat. Bien sûr, tout n’est pas visible, et tout ne doit pas être dit. Vous avez déjà appris que les processus les plus importants mûrissent dans le secret, et qu’au moment opportun, ils éclatent avec une force inarrêtable. Ces derniers mois, le monde entier a vu la puissance d’Israël et son ingéniosité stratégique ».

Witkoff, l’émissaire de l’administration américaine au Moyen-Orient, devrait effectuer une visite dans la région la semaine prochaine. D’après les estimations des observateurs en Israël, en l’absence d’accord avec le Hamas, les combats dans la Bande de Gaza ne devraient pas reprendre avant sa venue.