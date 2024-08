Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a publié un communiqué suite à l’annonce du rapatriement des dépouilles de 6 otages de Khan Younès, dans la Bande de Gaza.

”Nos cœurs sont affligés par cette terrible perte. Ma épouse Sara et moi-même adressons nos plus sincères condoléances aux chères familles. Je voudrais remercier les valeureux combattants et officiers de Tsahal et du Shabak pour leur héroïsme et leur action déterminée. L’État d’Israël continuera à tout faire pour ramener tous nos otages – les vivants et les morts”.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré: ”Les dépouilles de 6 otages ont été rapatriées lors d’une opération audacieuse dans les tunnels de Khan Younès. Cette opération reflète la détermination et le courage des combattants ainsi que la liberté d’action que nous avons acquise dans la Bande de Gaza. Nous continuerons à l’élargir et à poursuivre nos buts de guerre – le démantèlement du Hamas ainsi que le retour des otages en Israël”.