Comme cela était pressenti depuis le début de la journée, le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a annoncé ce soir la suspension provisoire de la réforme judiciaire.

»Par sens de la responsabilité nationale et pour éviter la fracture du peuple, j’ai décidé de suspendre provisoirement, les deuxième et troisième lectures de la loi afin de parvenir à un large consensus. Je ne suis pas prêt à voir le peuple se déchirer », a déclaré Netanyahou.

»Nous pensons toujours qu’il est nécessaire de procéder à des modifications du système judiciaire, nous allons donner une chance pour parvenir à un accord ».

Il a affirmé que la réforme serait ensuite votée après la reprise des activités parlementaires, à partir du mois de mai.

»Quoi qu’il en soit, nous ferons passer une réforme qui rétablira l’équilibre perdu entre les pouvoirs, tout en préservant et même en renforçant les libertés individuelles », a ajouté le Premier ministre.

Netanyahou a condamné les excès des extrêmistes qui sont »prêts à mettre le pays en morceaux. Ils allument le feu, menacent les élus et appellent à refuser de servir, ce qui constitue un crime. L’Etat d’Israël ne peut pas exister sans Tsahal et Tsahal ne peut pas exister si les soldats refusent de servir. Ceux qui appellent à l’anarchie et au refus de mobilisation, déchirent le peuple. Je ne l’accepterai pas. J’appelle au dialogue depuis des mois et j’ai dit que je retournerai chaque pierre pour trouver une solution. Nous ne sommes pas en face d’ennemis mais de frères. Nous ne voulons pas d’une guerre fratricide. Nous nous trouvons sur une voie dangereuse pour la société israélienne ».

Le Premier ministre a également eu des paroles pour les manifestants de droite qui étaient près de 100000 ce soir à Jérusalem, selon la police: »J’admire le fait que vous soyez sortis dans les rues de notre capitale pour faire entendre la voix de la démocratie. Votre voix, notre voix, personne ne la fera taire. Vous êtes arrivés spontanément, sans financement, sans aide des médias et j’apprécie cela à sa juste valeur ».

Au sein de la coalition, le Premier ministre a obtenu le soutien de ses partenaires même si les partis sionistes religieux ont exprimé leur désaccord avec sa décision.

Benny Gantz a immédiatement accepté la main tendue de Binyamin Netanyahou et a annoncé qu’il était prêt à entamer les discussions immédiatement. Il a tenu à s’adresser aux partisans de la réforme: »Je comprends votre douleur, vos inquiétudes. Vous êtes mes frères. Je ne cherche pas à vous vaincre. Je veux que nous vivions ensemble dans un Etat juif, démocratique, libéral et sûr. Je veux venir dialoguer avec beaucoup de bonne volonté, non pas dans le but de vous faire plier mais dans le but de réussir ».

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a réagi ensuite, de manière plus réservée: »J’ai entendu la déclaration du Premier ministre Netanyahou. Si, effectivement, la processus législatif est arrêté de manière sincère et totale, nous serons prêts à dialoguer chez le Président de l’Etat. L’Etat d’Israël est blessée et souffre. Nous ne devons pas mettre un pansement sur ces blessures mais les traiter réellement. A la veille du 75e anniversaire de l’Etat, nous devons nous assoir ensemble pour écrire une constitution qui est basée sur la déclaration d’indépendance ».

Le Président de l’Etat, Itshak Herzog, a déclaré suite à l’intervention du Premier ministre: »La suspension du processus législatif était la bonne chose à faire. J’appelle tout le monde à faire preuve de responsabilité. Manifester, protester – des deux côtés – oui. La violence – non, en aucun cas. Si l’un des côtés l’emporte, c’est l’Etat qui perd. Nous devons rester un peuple uni, un Etat uni, juif et démocratique. La résidence présidentielle est ouverte pour accueillir le dialogue et l’adoption d’un accord aussi large que possible ».

Les responsables du mouvement de protestation ont rejeté la main tendue de Netanyahou: »L’annonce du Premier ministre et de ses partenaires extrémistes est un aveu de leur volonté de légiférer les lois de la dictature et de nuire à l’économie et à la sécurité de l’Etat. Tant que le processus se poursuit et n’est pas abandonné, nous serons dans les rues. Il s’agit d’une autre tentative d’affaiblir la protestation pour pouvoir légiférer et mettre en place une dictature ».

Suite à la prise de parole du Premier ministre, la histadrout a indiqué la fin de la grève générale débutée aujourd’hui.