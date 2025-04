Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a publié ce matin (vendredi) un message spécial à l’occasion de la fête de Pessah, dans lequel il s’est adressé directement aux citoyens d’Israël.

« Mes frères et sœurs, citoyens d’Israël. Lors du Seder, nous nous réunissons tous avec nos proches, et nous racontons tous l’histoire de notre peuple qui est passé de l’esclavage à la liberté. »

Puis il a évoqué la situation sécuritaire et les otages: « Mais durant cette fête, dans de nombreuses familles, des chaises resteront vides : les chaises de nos otages qui sont encore en captivité détenus par le Hamas, les chaises de ceux qui sont tombés héroïquement sur le champ de bataille, et les chaises de nos blessés qui luttent pour retrouver une vie normale dans les services de réadaptation. »

Selon lui, « De ce vide s’élève la voix claire de nos héros tombés, comme le dernier message d’Elkana Vizel, de mémoire bénie, qui a écrit à sa famille : ‘Ne soyez pas tristes quand vous vous séparez de moi. Chantez, renforcez-vous les uns les autres. Car nous sommes une génération de rédemption’. »

Le Premier ministre a ajouté : « En effet, nous sommes la génération du renouveau. La génération de la victoire. Ensemble, nous ramènerons nos otages, ensemble nous vaincrons nos ennemis, ensemble nous embrasserons nos blessés et ensemble nous nous inclinerons à la mémoire de nos morts. »

Il a également évoqué l’esprit fort de la société israélienne : « Le 7 octobre, certains croyaient que nous serions noyés dans la mer face aux armées ennemies. Mais non seulement nous n’avons pas été noyés – nous nous sommes levés comme un seul homme, et d’une main forte et d’un bras tendu, nous avons brisé l’axe du mal. »

Il a conclu ses propos par une note optimiste : « Le monde entier regarde avec étonnement notre peuple ancien, qui, à chaque fois, triomphe de ceux qui cherchent à le détruire. À chaque génération, ils se lèvent contre nous – et le Saint, béni soit-Il, et l’esprit de nos combattants nous sauvent de leurs mains. Tous mes voeux pour la fête de la liberté. Pessah cacher ve sameah pour tout le peuple d’Israël. »