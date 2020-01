Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adressé un message de condoléances au sultanat d’Oman et à sa population après la décès du sultan Qabous ben Saïd. Il a rappelé l’invitation faite il y a un an de se rendre avec son épouse à Mascat et l’accueil chaleureux auquel ils avaient eu droit par le sultant et les autorités du pays.

Binyamin Netanyahou a souligné l’action du sultan en faveur de la stabilité et de la paix au Proche-Orient ainsi que pour la modernisation de son pays. Il a félicité le nouveau sultan Haitham ben Tarek, cousin de Qabous ben Saïd et qui était ministre du Patrimoine et de la Cuture et l’a remercié d’avoir déjà indiqué qu’il poursuivra la politique d’ouverture menée par son prédécesseur.

Qabous ben Saïd a régné sur le sultanat d’Oman durant 50 ans, depuis sa prise de pouvoir par un coup d’Etat en juillet 1970…contre son père.

Photo GPO