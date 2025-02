Voici la traduction du discours adressé par le Premier ministre israélien lors de sa conférence de presse avec le président américain Donald Trump:

« Merci, Monsieur le Président. Je suis honoré que vous m’ayez invité à être le premier dirigeant étranger à être reçu à la Maison Blanche au cours de votre deuxième mandat. C’est un témoignage de votre amitié et de votre soutien à l’État juif et au peuple juif. Je l’ai déjà dit et je le dis-le encore : vous êtes le plus grand ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison Blanche. C’est pourquoi le peuple d’Israël a un tel respect pour vous.

Au cours de votre premier mandat, vous avez reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël, vous y avez déplacé l’ambassade américaine, vous avez reconnu la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan, vous vous êtes retiré du désastreux accord nucléaire iranien. Je me souviens que nous en avons parlé et que vous avez dit : « C’est le pire accord que j’aie jamais vu. Je suis élu, je me retire. C’est exactement ce que vous avez fait. Je pense que c’est l’expression de votre bon sens, juste regarder les choses et les voir telles qu’elles sont.

Et bien sûr, vous avez également négocié les accords d’Abraham par lesquels Israël a fait la paix avec quatre États arabes. Vous l’avez fait en quatre mois. Il ne s’est rien passé pendant un quart de siècle, mais en quatre mois, nous avons pu, en travaillant ensemble sous votre direction, conclure quatre accords de paix historiques.

Et maintenant, dans les premiers jours de votre deuxième mandat, vous avez repris là où vous vous étiez arrêté, fait preuve de votre autorité pour aider à ramener nos otages à la maison, parmi lesquels des citoyens américains. Vous avez libéré des munitions qui avaient été retenues à Israël au milieu d’une guerre menée sur sept fronts pour notre existence. Vous avez mis fin aux sanctions injustes contre les citoyens israéliens respectueux de la loi, vous avez affronté avec audace le fléau de l’antisémitisme, vous avez cessé de financer des organisations internationales comme l’UNRWA qui soutiennent et financent les terroristes, et aujourd’hui vous avez renouvelé la campagne de pression maximale contre l’Iran.

Mesdames et Messieurs, tout cela en seulement deux semaines, peut-on imaginer où nous serons dans quatre ans ? Je peux, je sais que vous le pouvez, Monsieur le Président. Pour notre part, nous, en Israël, avons également été très occupés.

Depuis l’horrible attaque du 7 octobre, nous avons combattu nos ennemis communs et changé le visage du Moyen-Orient. Ce jour-là, les monstres du Hamas ont sauvagement assassiné des innocents, dont plus de 40 Américains. Ils ont décapité des hommes, violé des femmes et brûlé vif des bébés, et ils ont pris 251 personnes en otage dans les cachots de Gaza.

Après cette pire attaque contre les Juifs depuis la Shoah, l’Iran et ses sbires au Moyen-Orient étaient absolument en extase. Haniyeh a fait l’éloge du massacre, Sinwar a déclaré qu’Israël était fini, Nasrallah s’est vanté qu’Israël était « aussi faible qu’une toile d’araignée ».

Eh bien, Monsieur le Président, Haniyeh est parti, Sinwar est parti, Nasrallah est parti, nous avons dévasté le Hamas, décimé le Hezbollah, détruit les armements restants d’Assad et nous avons paralysé les défenses aériennes de l’Iran. Ce faisant, nous avons vaincu certains des pires ennemis de l’Amérique. Nous avons éliminé des terroristes qui étaient recherchés depuis des décennies pour avoir versé des rivières de sang américain, y compris 241 Marines assassinés à Beyrouth. Nous avons accompli tout cela avec l’esprit indomptable de notre peuple et le courage sans limites de nos soldats.

La Bible dit que le peuple d’Israël se lèvera comme des lions et nous nous sommes levés. Aujourd’hui, le rugissement du lion de Juda se fait entendre fort dans tout le Moyen-Orient. Israël n’a jamais été aussi fort et l’axe terroriste iranien n’a jamais été aussi faible. Mais comme nous l’avons dit, Monsieur le Président, pour assurer notre avenir et ramener la paix dans notre région, nous devons terminer le travail. À Gaza, Israël a trois objectifs : détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, obtenir la libération de tous nos otages et s’assurer que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël.

Je crois, Monsieur le Président, en votre volonté de briser la pensée conventionnelle, une pensée qui a échoué à maintes reprises. Votre volonté de sortir des sentiers battus avec des idées nouvelles nous aidera à atteindre ces objectifs. Et je vous ai vu le faire de nombreuses fois. Vous allez droit au but, vous voyez des choses que les autres refusent de voir, vous dites des choses que les autres refusent de dire et par la suite, les gens disent : « Vous savez, il a raison. » C’est le genre d’idée qui nous a permis d’apporter les accords d’Abraham, de façonner le Moyen-Orient et d’apporter la paix. Nous sommes également d’accord avec l’Iran. Le même Iran qui a essayé de nous tuer tous les deux. Ils ont essayé de vous tuer et ils ont essayé de me tuer par l’intermédiaire de leurs mandataires. Nous sommes tous deux déterminés à faire reculer l’agression de l’Iran dans la région et à veiller à ce que l’Iran ne développe jamais d’arme nucléaire

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Israël mettra fin à la guerre en la remportant. La victoire d’Israël sera la victoire de l’Amérique. Nous ne gagnerons pas seulement la guerre, en travaillant ensemble, nous gagnerons la paix. Grâce à votre leadership et à notre partenariat, je crois que nous forgerons un avenir brillant pour notre région et porterons notre grande alliance à des sommets encore plus élevés. Merci ».