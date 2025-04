Le journaliste Amit Segal révèle ce soir (lundi) sur la chaine N12 une partie des documents confidentiels communiqués par Ronen Bar à la Cour suprême pour étayer ses accusations contre le Premier ministre.

Dans les échanges dévoilés par Segal, il est question de la discussion entre Bar et Netanyahou sur le témoignage de ce dernier lors de son procès. Dans sa lettre au tribunal, le chef du Shin Bet accuse le Premier ministre de lui avoir demandé de produire un avis professionnel concluant à l’impossibilité pour lui de témoigner pour des raisons sécuritaires, une manière selon Bar de se servir de lui pour échapper à son procès.

Netanyahou de son côté affirme que Bar ment et qu’il lui a simplement demandé de vérifier que les conditions soient réunies pour qu’il puisse témoigner en toute sécurité compte-tenu des menaces qui pèsent sur lui.

La discussion rapportée par Amit Segal intervient juste après l’attaque de drone téléguidée par l’Iran contre le domicile privé du Premier ministre à Césarée, au mois d’octobre dernier.

A ce moment, les services du Premier ministre communique un document au chef du Shin Bet avec les précisions suivantes, ne portant pas spécifiquement sur son procès: l’emplacement du Premier ministre ne doit pas être divulgué, le Premier ministre ne doit pas rester dans un lieu fixe, le Premier ministre doit se trouver dans des lieux protégés contre les drones et les missiles balistiques, le Premier ministre évitera de participer à des événements publics prévus à l’avance.

Sur la base de ce document, la question de l’emplacement du procès de Netanyahou s’est posée: »Comme vous me l’avez demandé pour Césarée (de ne pas résider sur place en raison des menaces, ndlr), il faut aussi prendre une décision concernant le tribunal. Il n’y a aucune protection contre les drones et les missile balistiques, c’est un piège mortel. A mon avis, il existe des solutions relativement simples (pour pouvoir témoigner, ndlr) mais il faut les donner. Je vous demander de me présenter un programme clair pour toute la période où je dois témoigner, d’ici à la fin de la semaine », a écrit Netanyahou à Bar.

Netanyahou déclare également dans ces documents: »Je suis prêt à être interrogé (au tribunal, ndlr), ce n’est pas le problème. Je veux témoigner. Mais le tribunal de district à Jérusalem est un lieu public et fixe, mon emplacement sera connu à l’avance par tous. Que fait-on? Nous avons déplacé les conseils des ministres dans un abri souterrain ».

Ronen Bar répond: »Je n’ai pas encore étudié le sujet, je vous transmettrai une réponse claire ».

Netanyahou: »Je veux m’y présenter (au tribunal, ndlr). Pour que je puisse le faire, vous devez agir vite ».

Quelques jours plus tard, le sujet a, de nouveau été évoqué et cinq lieux ont été proposés pour assurer la sécurité du Premier ministre pendant les audiences: Netanyahou en a proposé deux, le Shin Bet trois. Parmi ces lieux se trouvait le deuxième étage souterrain du tribunal de district de Tel Aviv, là où ont effectivement lieu les audiences.

Pour l’entourage de Netanyahou, ces documents fournis par Ronen Bar lui-même sont la preuve que le Premier ministre n’a jamais cherché à fuir son procès et à se servir du Shin Bet pour cela. Des responsables sécuritaires estiment que le Premier ministre a formulé ces demandes en pensant que la conclusion serait qu’il était impossible de maintenir les audiences puisqu’aucun lieu ne pouvait répondre aux critères sécuritaires imposés.