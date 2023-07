Une semaine après avoir été hospitalisé en cardiologie à l’hôpital Sheba de Tel Hashomer, le Premier ministre a subi cette nuit en urgence une intervention pour lui implanter un pacemaker, dans ce même hôpital.

Un holter cardiaque avait été posé au Premier ministre samedi dernier pour surveiller son rythme cardiaque.

Le Premier ministre a expliqué dans une vidéo, cette nuit, avant l’intervention: ”Il y a une semaine, on m’a posé un holter cardiaque. L’appareil a sonné ce soir et a indiqué qu’il fallait que je me fasse implanter un pacemaker dès cette nuit. Je me sens très bien, mais si c’est ce que les médecins disent alors je les écoute”.

L’intervention a eu lieu, sous anesthésie locale, cette nuit, et s’est bien déroulée. C’est le ministre de la Justice, Yariv Levin, qui a été désigné pour remplacer le Premier ministre pendant son anesthésie.

Le conseil des ministres de ce matin a été reporté à un date encore non communiquée, le Premier ministre doit rester en observation à l’hôpital. Il devrait sortir dès aujourd’hui.