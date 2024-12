D’après des informations rapportées par le journaliste israélien Nir Dvori, le Premier ministre Netanyahou a demandé à Tsahal de se préparer à rester sur le sommet du Hermon, côté syrien, au moins jusqu’à la fin 2025.

Cette évaluation est liée aux estimations selon lesquelles, il faudra attendre au moins un an avant que la situation se stabilise en Syrie et qu’une solution soit trouvée pour faire respecter l’accord de désengagement signé entre Israël et la Syrie, en 1974 au lendemain de la guerre de Kippour.

Le but du Premier ministre est de garantir qu’aucune menace terroriste ne vienne de Syrie mettre en danger les citoyens israéliens.

Pour Tsahal cela signifie une nouvelle organisation du déploiement de ses forces qui doivent désormais gérer un nouveau front après Gaza, le Liban et la Judée-Samarie. A cela s’ajoute aussi le côté matériel et logistique compte-tenu des conditions climatiques hivernales difficiles au sommet du Hermon.