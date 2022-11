Après la série d’entretiens qu’il a menés avec les chefs des partis représentés dans la nouvelle Knesset, le Président Itshak Herzog a officiellement confié à Binyamin Netanyahou la mission de former le prochain gouvernement.

Avec 64 députés derrière lui, Netanyahou dispose d’une confortable majorité.

»L’émotion est la même que celle que j’ai ressentie la première fois que l’on m’a confié cette mission », a déclaré le futur Premier ministre qui s’apprête à constituer son 6e gouvernement, »Je mesure ma responsabilité. Après plusieurs scrutins, le peuple a tranché de manière claire en faveur d’un gouvernement sous ma direction. Nous avançons vers la formation du 37e gouvernement de l’Etat d’Israël ».

Binyamin Netanyahou a souhaité s’adresser à ceux qui n’ont pas voté pour lui ou pour un des partis de son bloc et qui craignent pour leur avenir: »Il y en a beaucoup qui se réjouissent du résultat des élections et il y en a qui jouent les oiseaux de mauvaise augure et effraient le public en parlant de la fin de la démocratie ou de la fin de l’Etat. Ce n’est pas la première fois que l’on entend des choses pareilles. Elles ont été dites au sujet de Begin et à mon sujet aussi. Elles étaient fausses et elles le sont toujours.

J’ai l’intention d’être le Premier ministre de tout le monde – de ceux qui ont voté pour moi et de ceux qui n’ont pas voté pour moi. C’est ainsi que je vois ma fonction et mon action. C’est ma responsabilité de chef du gouvernement d’Israël ».

Netanyahou s’est engagé à former un gouvernement stable pour les quatre prochaines années.

Itshak Herzog a expliqué que le mandat revenait à Binyamin Netanyahou puisqu’il avait reçu le soutien de 64 députés sur les 120 que compte la Knesset contre seulement 28 pour Yaïr Lapid et 28 qui n’ont pas souhaité se positionner en faveur d’un député ou d’un autre. Le Président de l’Etat a fait allusion dans son propos au moment de la remise du mandat, au procès en cours contre Binyamin Netanyahou: »Je n’oublie pas le fait que le député Netanyahou fait l’objet d’une procédure de justice et qu’un procès est en cours en ce moment. Je ne le prends pas à la légère ». Il a rappelé que la Cour suprême s’était déjà prononcée à ce sujet et qu’il était légal de confier à une personne mise en examen, la mission de former le gouvernement.

Yesh Atid, le parti du Premier ministre sortant, Yaïr Lapid, a publié un communiqué suite à la cérémonie: »Il s’agit d’un jour noir pour la démocratie israélienne: un futur Premier ministre à la merci des pressions de ses partenaires, dont le but commun est de le sauver de son procès et de faire régresser l’Etat d’Israël. Nous ne renoncerons jamais à notre Etat, à ses valeurs libérales, nous ne laisserons personne porter atteinte à l’avenir de nos enfants – nous combattrons, unis, à la Knesset, dans les rues, sur les ponts, jusqu’à ce que nous remplaçions ce gouvernement de destruction par un gouvernement du changement ».