Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, s’est rendu aujourd’hui (mercredi) auprès des troupes positionnées à la frontière nord.

”Je me trouve avec le 55e bataillon de la brigade ”Hod Ha’hanit”. Les capacités, la mobilisation, la présence et la forme des soldats sont impressionnantes. Des soldats et des officiers qui viennent de tout le pays, de toutes les franges de la société israélienne. Ils sont déterminés et attachés à leur mission: défendre le pays et atteindre la victoire, nous ne nous contenterons pas de moins”.

Dans le contexte de plus en plus tendu entre Israël et le Hezbollah, plusieurs pays dont l’Allemagne et le Canada ont appelé leurs ressortissants à quitter le Liban (”tant qu’il en est encore temps”).

Le porte-parole du conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a mis en garde les citoyens américains: ”Nous appelons les Américains se trouvant sur le sol libanais à être vigilants et à s’inscrire sur le site du ministère des Affaires étrangères. Nous tentons d’éviter l’extension du conflit qui placerait les Israéliens et le Liban dans une situation très dangereuse. Nous voulons éviter cela et c’est la raison pour laquelle nous travaillons dur sur le plan diplomatique afin d’éviter l’ouverture d’un deuxième front. Nous restons en contact avec les Américains au Liban afin de s’assurer qu’ils disposent de toutes les informations”.