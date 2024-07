Hier (vendredi) en début de soirée heure israélienne, l’ancien Président américain et candidat à la Maison Blanche, Donald Trump, a reçu dans sa résidence en Floride, le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou.

Au début de leur rencontre, Netanyahou a donné à Trump un portrait du petit Ariel Bibas, toujours otage du Hamas. Il a précisé que c’était le grand-père du petit garçon qui l’avait chargé de lui offrir.

Donald Trump a assuré pendant cette rencontre que les relations entre lui et Binyamin Netanyahou n’ont ”jamais été mauvaises” et a insisté sur la nécessité de ”ramener les otages immédiatement”.

Après son entretien, à huis clos, avec le Premier ministre israélien, l’ancien président a attaqué sa concurrente dans la course à la Maison Blanche, Kamala Harris et les propos qu’elle a tenus lors de sa rencontre avec Binyamin Netanyahou: ”Les remarques de Harris sur Israël ne sont pas respectueuses”, a déclaré Trump, ”Je ne comprends par comment les Juifs peuvent voter pour elle. Harris est pire que Biden. Nous sommes plus prêts que jamais d’une troisième guerre mondiale depuis la deuxième guerre mondiale. La raison est que ce sont des personnes incompétentes qui gèrent le pays”.

Il a ajouté: ”La rencontre entre le Premier ministre Netanyahou et Kamala Harris était horrible et vexante. Harris a refusé d’être présente au Congrès pendant le discours de Netanyahou, alors qu’elle y est obligée en sa qualité de vice-présidente. Une telle chose ne se produit presque jamais. Son incompétence va allonger durablement la guerre et retarder la libération des otages”.

L’ancien Président a assuré: ”Je m’engage à travailler pour la paix au Proche-Orient et à me battre contre l’antisémitisme, si je reviens à la Maison Blanche”.