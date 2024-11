Le Premier ministre israélien Netanyahou a appelé le Président fraichement élu Donald Trump pour le féliciter. Après avoir été l’un des premiers responsables politiques dans le monde à envoyer un message de félicitations ce matin après l’annonce de l’élection de Donald Trump, Netanyahou est aussi l’un des premiers à l’appeler directement.

La conversation téléphonique a duré 20 minutes et a été qualifiée de chaleureuse et cordiale. Le Premier ministre a renouvelé ses félicitations à Donald Trump pour sa victoire aux élections et les deux leaders ont convenu de travailler ensemble pour garantir la sécurité d’Israël. Ils ont évoqué également la menace iranienne.