LE PROJET BERESHIT FAMILY À NETANYA

Le projet « Bereshit Family » du groupe « David Azoulay » vous propose des habitations à Netanya dans le quartier très recherché de « Kiriat Hasharon ».

Le projet se situe à un emplacement exceptionnel, au croisement des rues « Derkh Peer » et « Haelohim » et surplombe un grand parc naturel verdoyant, le célèbre « parc des sergents ».

Le projet se trouve à proximité de tous les meilleurs services du quartier, des lieux de loisirs, et du complexe industriel principal de Netanya. Son emplacement idéal permet l’accès rapide à la route du bord de mer (« Kvish ha’hof »), à la route 4 et au centre de Netanya. L’immeuble est moderne et très beau, d’un standing classé élevé parmi les projets du Groupe David Azoulay, qui a déjà réalisé le projet Bereshit, rue Zangvil en centre-ville.

À proximité du projet, un centre commercial avec boutiques, cafés, et restaurants !

L’immeuble propose des appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, et des penthouses, tous luxueux et dotés entièrement équipés avec les meilleures marques.

Les appartements sont organisés intelligemment et offrent un large espace de vie commune, une suite parentale, et une belle terrasse.

La promotion du projet vient de commencer, et c’est l’occasion de profiter des prix uniques en prévente, à l’occasion de l’ouverture du projet.

Appartements de 3 pièces – à partir de 1.650.000 shekels.

Pour plus d’informations, contactez le 054-4625011

Cliquez : https://camp.mini-sites.net/Beresheet-Family/?MediaTitle=lapetite&utm_source=lapetite