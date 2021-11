Après les nominations controversées de Yaïr Lapid voici celles de Meirav Michaeli. La présidente du Parti travailliste a nommé deux de ses soeurs à des postes à responsabilité au sein de l’organigramme du parti. L’une au département financier l’autre au tribunal du parti. Ce n’est qu’après des critiques que la ministre a annulé ces nominations.

Ces informations se rajoutent aux nombreuses critiquent qui se font entendre au sein du ministère des Transports contre Meirav Michaeli qui est accusée par des fonctionnaires de divers niveaux de « couper des têtes » en fonction de critères politiques et de ne nommer pratiquement que des femmes. Un haut fonctionnaire a déclaré : « Il s’avère qu’il y a un certains nombre de fonctionnaires qui ont ‘été démissionnés’ en raison de leur orientation politique sans être remplacés et que les hommes hésitent à briguer une place car la ministre et sa directrice de cabinet ne veulent que des femmes. L’impression qui règne aujourd’hui est que les hommes ne sont pas les bienvenus »

Photo Hadas Parush / Flash 90