L’ancien général de police Arié Amit, qui fut commandant de la région sud, lance un cri d’alarme face à ce qu’il appelle « la perte de contrôle de l’Etat sur le Néguev ». Sur les ondes de 103FM, Arié Amit affirme gravement que « la délinquance bédouine a atteint des proportions tentaculaires et la superficie de l’Etat d’Israël s’est encore réduite. Il n’y a plus ni police ni Etat. Les seuls qui agissent sont les membres de Sayeret HaYerouka. Les Bédouins font ce qu’ils veulent et l’Etat d’Israël n’est pas capable d’y apporter une réponse depuis vingt ans ».

A problème radical il faut une réponse radicale. Il propose : « Le gouvernement doit d’abord prendre la décision que le Néguev fait partie intégrante de l’Etat d’Israël et que la police doit être la première à rétablir l’ordre. La vie des habitants du sud est devenue un enfer ces dernières années. Il faut laisser la police rétablir la sécurité et il faut qu’elle commence immédiatement (…) Il faut que le système judiciaire cesse d’être indulgent avec les délinquants et les criminels. Il faut cesser de prendre des décisions ou voter des lois et ne pas les appliquer. Sur le plan opérationnel, Il faudrait décréter le Néguev comme ‘zone d’urgence’ durant deux-trois mois et asséner un coup retentissant qui redressera la région comme il faut. Les Bédouins ne se transformeront pas en sionistes mais au moins ils auront appris qu’ils ne peuvent pas agir comme bon leur semble. »

Photo Yossi Zamir / Flash 90