La régularisation de trois villages bédouins dans le Néguev est l’objet d’un nouveau bras de fer – réel ou mis en scène – entre d’une part Ayelet Shaked et Zeev Elkin et d’autre part les ministres Meïr Cohen et Yaïr Lapid. La question qui devait traitée lors du conseil des ministres dimanche sur demande de Mansour Abbas a été retirée de l’ordre du jour pour « négociations ».

Ayelet Shaked et Zeev Elkin demandent à ce que des Bédouins de la « dispersion » illégalement installés sur des terres domaniale s’engagent au préalable à venir habiter dans ces villages. La crainte est que ces trois villages une fois régularisés et construits ne restent que partiellement inhabités et que les Bédouins concernés par cette mesure continuent à habiter sur les vastes terres domaniales qu’ils ont investies et poursuivent le grignotage des terres du Néguev.

Mansour Abbas ne veut rien entendre d’un tel accord préalable et exige une régularisation sans conditions.

Photo Hadas Parush / Flash 90