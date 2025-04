Le chef du Mossad, Dadi Barnea, devrait prochainement rencontrer le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdel Rahman Al-Thani, dans le cadre des efforts de médiation en vue d’un accord sur la libération des otages israéliens détenus à Gaza.

Ce sera la première rencontre entre les deux hauts responsables depuis que Barnea a été écarté, en février dernier, de la direction de l’équipe israélienne chargée des négociations.

Bien que la date de la réunion n’ait pas encore été annoncée, cette initiative est perçue comme un signal politique fort, alors que les canaux diplomatiques sont restés au point mort ces derniers mois. La rencontre pourrait marquer une tentative de relance des discussions, avec le sort des otages de nouveau placé au cœur de l’agenda régional.

En parallèle, le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a profité d’une visite dans la bande de Gaza pour durcir encore le ton vis-à-vis du Hamas. Il a averti que sans avancée sur la question des otages, l’armée israélienne intensifiera ses opérations militaires: »Nous élargirons nos actions vers une opération plus intense et plus significative, jusqu’à obtenir un résultat décisif », a-t-il déclaré.

Eyal Zamir a également accusé le Hamas d’être entièrement responsable du conflit et de la souffrance de la population civile à Gaza, dénonçant la détention « cruelle » des otages.