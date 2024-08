Le Hamas a annoncé qu’il n’enverrait pas de délégation au sommet prévu ce jeudi (15 août) au Caire ou à Doha pour discuter des derniers points de désaccords entre l’organisation terroriste et Israël autour de la libération des otages et d’un cessez-le-feu.

Le Hamas s’est justifié en prétendant: ”Nous sommes conscients des intentions et des positions réelles de l’occupant et de son Premier ministre qui a introduit de nouvelles conditions qui ne figuraient pas dans les négociations précédentes. Nous appelons les médiateurs à présenter un plan qui se base sur ce que nous avions accepté le 2 juillet au lieu de mener de nouvelles négociations. Un nouveau round de pourparlers ou de nouvelles propositions fourniront une couverture pour l’agression de l’occupant et lui donnera du temps pour poursuivre sa guerre d’extermination”.

Rappelons que Netanyahou avait annoncé qu’il enverrait une délégation ce jeudi après que les médiateurs ont lancé un appel à finaliser l’accord et affirmé que les divergences entre les parties pouvaient être comblées.