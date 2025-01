Les négociations pour la libération des otages sont entrées dans une nouvelle phase d’accélération si l’on en croit certains éléments.

En effet, le chef du Mossad Dadi Barnea est attendu demain au Qatar, alors que la délégation israélienne s’y trouve déjà ainsi que l’émissaire américain au Proche-Orient, Brett McGurk. Par ailleurs, le Premier ministre Netanyahou a convoqué pour aujourd’hui (dimanche), 17h, une réunion d’urgence du cabinet restreint de sécurité en présence du ministre de la Défense Israël Katz ainsi que des ministres Dermer, Smotrich, Ben Gvir et Saar.

Enfin, un responsable palestinien proche des négociations a affirmé au journal Al-Araby Al-Jadeed: »Aujourd’hui est une journée décisive pour les négociations entre le Hamas et Israël. Les médiateurs ont réussi à combler les fossés entre les parties à l’aide de compromis. La réponse du gouvernement israélien est attendue pour cette nuit ».

D’après des informations révélées sur Ynet, ce compromis consisterait pour Israël à accepter un cessez-le-feu d’une semaine au terme duquel le Hamas fournirait la liste des otages encore en vie. Israël exige cette liste depuis plusieurs semaines mais le Hamas refuse de la donner prétendant qu’il ne peut pas vérifier qui sont les otages encore en vie tant que les combats sévissent dans la Bande de Gaza.

En Israël, on examine donc cette proposition en la conditionnant à la libération de plusieurs otages en guise de preuve de »bonne volonté » de la part du Hamas.

En outre, le blocage se situe toujours au niveau du nombre d’otages qui seraient libérés lors d’une première phase. Israël veut maximiser ce chiffre et obtenir la libération d’au moins 24 otages sur les 100 encore détenus. Parmi ces otages libérés se trouveraient les femmes et les personnes âgées. Israël réclame d’inclure aussi les hommes de moins de 50 ans qui sont blessés et ont besoin de soins. Le Hamas exige en contrepartie de ces hommes la libération de terroristes condamnés à de lourdes peines en Israël.

Le ministre Micky Zohar (Likoud) a posté sur X: »Les ministres du Likoud et moi-même soutiendrons tout accord mené par le Premier ministre Netanyahou qui permettra de ramener nos frères et nos soeurs des geôles du Hamas à la maison et qui garantira la sécurité de nos soldats. Les autres membres du gouvernement feraient bien de soutenir Netanyahou dans cet accord important. C’est notre devoir moral, il n’y a pas de plus grande mitsva que celle de libérer les captifs ».

Ces signaux de progression arrivent au lendemain de la diffusion par le Hamas d’une vidéo de l’otage Liri Albag. Ses parents n’ont pas souhaité que la vidéo soit rendue publique mais ils ont déclaré: »La vidéo nous a déchiré le coeur en morceaux. Ce n’est plus la même fille, la même soeur que nous connaissons. Son état est visiblement mauvais. Nous avons vu notre héroïne Liri qui survit et supplie pour sa vie. Elle se trouve à des dizaines de kilomètres de nous depuis 456 jours et nous n’arrivons pas à la faire revenir à la maison. Nous nous tournons vers le Premier ministre et les preneurs de décision: il est temps de prendre les décisions comme si vos propres enfants se trouvaient là-bas! Liri est en vie et doit revenir en vie! Cela ne dépend que de vous! Vous n’avez pas le droit de manquer l’occasion actuelle de les ramener, tous ».