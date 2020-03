Comme annoncé, les équipes de négociateurs du Likoud et de Bleu-Blanc se sont rencontrées lundi. A l’issue de leur entretien, les négociateurs des deux côtés ont estimé que cette rencontre fut « bonne », mais plus tard dans la journée, le Likoud a accusé Bleu-Blanc de « mauvaise foi désarmante et d’irresponsabilité au moment où le pays traverse une crise nationale », notamment pour les propositions de loi déposées rapidement par Bleu-Blanc dès la fin de la prestation de serment de la Knesset.

Dans son communiqué, le Likoud accuse Bleu-Blanc de donner le sentiment au-dehors de vouloir former un gouvernement d’union alors que dans la pratique, « il promeut une législation antidémocratique et rétroactive dans le seul but de contourner la volonté des électeurs et annuler le vote de plus de 2,5 millions de citoyens. « Ce n’est pas ainsi que l’on se comporte quand on dit que l’on veut un gouvernement d’union », conclut le communiqué du Likoud.

Photo porte-parole Likoud