Le durcissement supplémentaire du régime iranien qui fait suite à l’élection du nouveau président Ebrahim Raïssi se fait déjà sentir dans le domaine international. Mojtaba Zonour, membre de la commission de sécurité nationale et de politique étrangère au parlement iranien a fait dimanche une déclaration importante concernant les pourparlers entre l’Iran et les puissances signataires de l’Accord de Vienne. Il a annoncé que le nouveau président Ebrahim Raïssi n’abandonnera pas le dialogue mais que dorénavant les pourparlers se dérouleront selon un format différent. Il a résumé ce qui attend les puissances signataires : « Jusqu’à présent, l’Iran n’a fait qu’assumer les charges, il est temps maintenant que l’Occident pair son dû à l’Iran ». Parmi les avantages que l’Iran va exiger des Etats-Unis sera la levée de l’embargo sur l’achat et la vente d’armes.

Pendant ce temps, les Etats-Unis, par la voix de Ned Price, porte-parole du Department of State, continuent à dénoncer l’attitude iranienne, mais cela reste de pure rhétorique puisqu’il n’y a aucune nouvelle sanction forte à l’horizon. Par ailleurs, les puissances signataires n’ont même pas encre commencé à envisager quelle serait leur attitude en cas d’échec définitif des pourparlers qui doivent reprendre à la mi-août dans la capitale autrichienne.

Photo Pixabay