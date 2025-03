En découvrant la Shoah à travers un livre, Céline Pina a pris la mesure des atrocités nazies et de ses menaces. Depuis le 7 octobre, elle refuse de se taire et s’engage sans relâche contre toutes les formes d’antisémitisme. Au micro d’Olivier Granilic, elle évoque les provocations de Rima Hassan, le danger que représente LFI et la crainte d’une cinquième colonne infiltrée au cœur de la nation, une menace qui suscite l’inquiétude au sein même du pouvoir.