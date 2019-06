On n’est pas obligé

…de faire des attractions payantes plusieurs fois par semaine. En fait on devrait s’ôter de la tête l’idée qu’on doit absolument emmener les enfants dans de nombreuses attractions pour qu’ils passent de belles vacances. Une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais c’est loin d’être un must. Laissez-les s’ennuyer un peu

Les parents ont parfois l’impression qu’il faut absolument faire faire à leurs enfants des tas d’activités sinon ils s’ennuieraient. Ou alors ils passeraient toute la journée devant des écrans. Eh bien non, il n’est pas mauvais de s’ennuyer un peu. C’est justement pendant ces moments que les enfants vont faire preuve de créativité et trouver en eux des ressources pour s’occuper.

Instaurez une routine

Si vous avez de jeunes enfants et que vous êtes avec eux à la maison créez une routine comme : lever, tfila (s’ils en ont l’habitude pendant l’année), gymnastique, petit-déjeuner… Du coup la journée sera déjà bien entamée quand ils vous demanderont « qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui? ». A moins que vous ne préfériez l’option numéro 2 : les laisser se coucher tard et les réveiller plus tard aussi.

Offrez-leur du temps

Pendant l’année scolaire, entre l’école, les activités extra scolaires et le reste, personne n’a le temps. Pendant les vacances et même si vous n’êtes personnellement pas en vacances, le rythme est différent et on devrait saisir cette occasion que l’on a de ralentir. En se déconnectant des smartphones par exemple et en étant ainsi plus proche des membres de notre famille et plus présent(e). Donnez-leur de votre temps. Aujourd’hui c’est une des plus rares commodités. Informez-vous

Cherchez les bons plans comme les kaytanot de l’école ou celles de la mairie. En outre, de plus en plus de municipalités organisent des activités gratuites dans les jardins publics en fin de journée lorsqu’il fait moins chaud. Vérifiez ! Aidez les grands à trouver une occupation

Bénévolat ou travail rémunéré selon l’âge, les choix ne manquent pas pour les ados. Cela les occupera et les aidera à développer leurs compétences. Et en plus, ils ne vous solliciteront presque plus pour que vous financiez leurs sorties et achats. Que du bonheur ! Tournez-vous vers les autres

Contactez vos amis pour organiser ensemble une kaytana parentale. Chaque parent prend une journée de congé par semaine et organise des activités avec les enfants des autres en plus du sien. Ou demandez un peu d’aide aux grands-parents, pour qu’ils emmènent vos bambins dans des musées ou dans des parcs. Cela leur sera aussi bénéfique. En effet, une récente étude a montré que garder ses petits-enfants permettrait de vivre plus longtemps ! Allez à l’essentiel

Et si on profitait des vacances pour revenir à l’essentiel? Pour se reconnecter à la nature par exemple? Cela fait un bien fou aux enfants. Et pourquoi ne pas aller faire du camping? C’est peu onéreux, et les balades dans la nature nous permettent de faire un vrai break dont on a bien besoin.

Valérie Halfon

Je vous invite d’ailleurs à un atelier gratuit organisé par la mairie de Netanya intitulé « Les vacances scolaires sans se ruiner » le dimanche 16 juin à 19h00. Renseignements et inscriptions au 054-5723398

Photo à la une by Flash90