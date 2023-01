Une pétition, dite apolitique, circule sur un site qui s’intitule עצומה: זאת לא הציונות הדתית שלנו Pétition: Ceci n’est pas notre sionisme religieux.

Je n’ai pas la berlue, j’ai bien lu le titre en premier et en grand: « Ceci n’est pas notre sionisme religieux » assorti de la photo d’une manifestation avec des drapeaux d’Israël (trop peut-être? et qui est-ce?).

Ce mot d’ordre s’oppose délibérément aux sionismes religieux de Smotritch et de Ben Gvir. Je ne vois pas plus politique que cela.

D’ailleurs, en permutant deux lettres de עצומה, pétition, on obtient עוצמה, puissance, si on veut que la pétition devienne puissance, et en prolongement, parti politique.

Selon la Torah, comme Smotritch et Ben Gvir, je respecte et laisse tranquille l’étranger qui vit dans mes terres et mon frère le juif laïc, à condition qu’ils me rendent la pareille, pas inconditionnellement.

Voici un mouvement, accompagné de rabbins en mal de publicité, qui se joint à celui de Lapid pour la démolition d’un gouvernement qui n’a pas commencé à travailler, démolition qui a débuté sur le plan international bien avant les élections.

Je prie pour que la nouvelle coalition réussisse, sans quoi les Arabes de l’intérieur et nos BDS locaux nous domineront.

Je ne me souviens pas avoir vu de manifestations de mécontentement de la droite lors de l’avènement de la coalition qui quitte le pouvoir.

On a voulu lui donner une chance et il est miraculeux qu’elle ait survécu 18 mois, mais à quel prix.

La gauche, mondialement effondrée, refuse violemment le choix du peuple, à tel point qu’on craint un Capitole 2 à la Knesset (la gauche israélienne aurait-elle un côté trumpiste ?).

Pour rameuter divers groupes hétéroclites, les craintes exprimées sont la persécution des LGBT (le président de la Knesset est Likoud et ouvertement gay), l’interdiction de la circulation des bus shabbat et fêtes, l’interdiction d’épouser qui l’on veut ou de manger ce qu’on veut, l’obligation d’enseigner le Tanakh dans les écoles.

Face à ce ratissage clientéliste, on voit que « La politique n’est pas morale »[1]. En politique, il n’y a que des intérêts. Alors laissez la morale au vestiaire, bien qu’il arrive que la politique rejoigne la morale.

Chez Lapid, peu de revendications sociales, la seule plateforme de politique sociale réelle et réaliste étant celle d’un parti de la coalition, dit ultra-orthodoxe, Shass. « La gauche n’a pas le monopole du cœur »[2].

Lapid et ses affidés s’inquiètent aussi de ne plus pouvoir recruter plusieurs dizaines de milliers de soi-disant juifs d’Ukraine et de Russie pour venir grossir le demi-million de non-juifs avérés originaires des mêmes contrées qui ont été faits israéliens, et ce, rien que pour anéantir le caractère juif de l’État d’Israël. Non, Monsieur Lieberman, on n’ira pas jusqu’à l’arrière-grand-parent juif pour adouber un(e) israélien(ne).

Alors, cette pétition bisounours m’apparaît comme une émanation des forces négatives de notre peuple et je crains, qu’elle ne soit qu’une manipulation.

Pour ma part, je ne la signerai pas parce que ceci n’est pas mon sionisme religieux.

Willy Londner

Tel Aviv, Janvier 2023

[1] André Comte-Sponville, Le plaisir de penser p.69, Vuibert 2022

[2] Valéry Giscard d’Estaing à François Mitterrand, 1974