Le ”café turc” de la marque Elite est passé à deux doigts du boycott par les consommateurs israéliens. En effet, ces derniers sont en colère contre le Président turc Erdogan qui a tenu des propos virulemment anti-israéliens depuis le début de la guerre.

Un mouvement d’appel au boycott des produits turcs sur le marché israélien, comme les tomates, a vu le jour et le ”café turc” d’Elite aurait pu en faire les frais bien qu’il n’ait aucun lien avec la Turquie. Mais le nom sonnait mal aux oreilles des consommateurs israéliens.

Elite a décidé de changer, au moins temporairement, l’appellation de son produit qui est l’un des plus vendus de la marque.

Désormais ne dites plus ”café turc” mais ”café Ensemble nous sommes forts”, ”café Je n’ai pas d’autre pays” ou encore ”café Am Israël Haï”.

Elite a changé les emballages de son café pour les adapter à l’atmosphère du moment en Israël et ça fait le buzz.