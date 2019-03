Trois kilomètres et dix minutes de route séparent Nazareth Illit de Nazareth. La première est la plus grande ville Juive de Galilée et la seconde est la plus grande ville arabe d’Israël. Les habitants de Nazareth Illit, qui en avaient assez qu’on les confonde avec sa célèbre voisine à la réputation forgée par la tradition chrétienne, ont été appelés à proposer un nouveau nom. ils l’ont baptisée Nof HaGalil…

Nazareth, 75.000 habitants, est la plus grande ville arabe d’Israël, avec une population presque exclusivement musulmane ou chrétienne. La ville accueille chaque année des foules de pèlerins chrétiens venus sur les lieux où, selon le Nouveau Testament, se trouvait la maison d’enfance de Jésus et où la future naissance de ce dernier a été annoncée à sa mère Marie par l’archange Gabriel.

La ville de Nazareth Illit, fondée il y a 62 ans, compte 51.000 habitants, dont une majorité de juifs d’origine russe, et se signale surtout par le développement rapide qu’elle a connue. Nazareth Illit signifie en hébreu « les hauteurs de Nazareth », nom adopté dans les années 1950, peu après la proclamation de l’Etat d’Israël. Nof HaGalil signifie en hébreu « vue sur la Galilée ».

C’est son maire Ronen Plot qui qui a proposé au conseil municipal de renommer Nazareth Illit. Un comité de représentants de la population composé de 21 habitants de toutes les religions et de tous les groupes d’âge, a été formé. À la demande du comité, les habitants de la ville ont proposé cinq noms: Nof Illit, Kiryat Hagalil, Neve Illit, Nofey Illit et Nof HaGalil. C’est le bureau du Premier ministre, qui a choisi le nom Nof HaGalil, qui devrait encore être approuvé par le ministère de l’Intérieur avant d’être officiellement modifié.

